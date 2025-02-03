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Beyaz Saray Musk'ı Trump'ın 'Özel Hükümet Çalışanı' Olarak Duyurdu

Beyaz Saray, Elon Musk'ın Donald Trump için 'özel bir hükümet çalışanı' olduğunu açıkladı. Musk’ın durumu tartışma yarattı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 22:19
Beyaz Saray Musk'ı Trump'ın 'Özel Hükümet Çalışanı' Olarak Duyurdu

Beyaz Saray, Elon Musk'ın Trump için Özel Görev Üstlendiğini Açıkladı

Beyaz Saray, iş insanı Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump için bir "özel hükümet çalışanı" olarak görev yaptığını resmi olarak duyurdu. Beyaz Saray'dan bir yetkili, ABD'nin yeni hükümetiyle ilgili değerlendirmesinde, Musk'ın Trump'a bağlı özel bir görev üstlendiğini belirtti. Yetkili, Musk'ın Beyaz Saray kompleksinde bir resmi e-posta adresi ve ofisinin bulunduğunu da paylaştı.

Mali Açıklama Raporu Sunması Olasılığı Düşük

Musk'ın, federal yönergeler uyarınca kamuya açık bir mali açıklama raporu sunmasının "pek olası olmadığını" ifade eden yetkili, çok sayıda büyük yatırımı bulunan Musk'ın Beyaz Saray için yaptığı işten maaş almadığını vurguladı. Yetkili, Musk'ın yasalara uyduğunu söylemenin dışında ayrıntıya girmedi.

ABD'de özel hükümet çalışanları genellikle pozisyonlarına yeni hükümetin kurulmasını takip eden 130 gün içinde atanıyor. Bu durum, Musk'ın Beyaz Saray'daki rolünün ne kadar süreyle devam edeceği konusunda merak uyandırıyor.

Trump'dan Destek Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün Florida'da geçirdiği tatil dönüşü Musk ile ilgili, "Bence Elon iyi bir iş çıkarıyor. O büyük bir maliyet azaltıcı." şeklinde ifadelerde bulunarak Musk'a destek verdi.

Demokratlardan Gelen Eleştiriler

Öte yandan, ABD Kongresi'nin Demokrat üyeleri, Musk'ın federal hükümette "hesap verebilirlik olmadan ve potansiyel olarak yasaya aykırı hareket ederek gücünü pekiştirdiğine" dair endişelerini dile getirdi. Bu durum, Beyaz Saray'ın açıklaması sonrası tartışmaların devam etmesine neden oldu.

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