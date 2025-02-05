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Beyaz Saray Önünde Filistin Destekçilerinin Netanyahu ve Trump'a Protestosu

Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde Netanyahu ve Trump'a karşı geniş çaplı bir protesto gösterisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 04:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 04:54
Beyaz Saray Önünde Filistin Destekçilerinin Netanyahu ve Trump'a Protestosu

Beyaz Saray Önünde Filistin Destekçileri Protesto Gösterisi Düzenledi

Washington, ABD'de Filistin destekçileri, Beyaz Saray önünde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve onunla görüşen ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösterdi.

Protesto, Trump ile Netanyahu'nun Oval Ofis'te görüştüğü esnada gerçekleştirildi. Yüzlerce kişi, çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Filistin bayrakları eşliğinde toplandı.

Protesto Sloganları ve Talep Edilen Tutuklama

Göstericiler, “Özgür Filistin”, “Soykırım başbakanı” ve “Bir savaş suçlusuna ev sahipliği yapmayı bırakın” gibi sloganlar atarak dikkat çekti. Pankartlarında, Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu vurgulayan gruplar, “Soykırım Başbakanı”, “Netanyahu savaş suçlusu” ve “İsrail öldürüyor” ifadeleriyle protestolarını güçlendirdi.

Bu bağlamda, Netanyahu'nun Gazze'deki insanlığa karşı suçlarla anıldığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında çıkarılan tutuklama kararının uygulanmasını talep ettiler.

Göstericilerin Açıklamaları

AA muhabirine konuşan göstericilerden Matthew Watterman, ABD'nin son 15 aydır İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediğini belirtti. Watterman, “Netanyahu'nun burada olması, bizim vergilerimizin Filistin halkına karşı kullanılıyor olması kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

Diğer bir gösterici Dolia C, Netanyahu'nun bir savaş suçlusu olduğunu ifade ederek, “(Netanyahu) Burada olmamalı, Lahey'de olmalı.” dedi.

Bir başka katılımcı olan haham Yitzchok Deutsch ise, “Başkan Trump'a bir mesaj vermek için buradayız. Eğer dünyada barışın başkanı olmak istiyorsanız, bu siyonizm hareketini durdurmalı, 76 yılı aşkın süredir devam eden bu vahşi işgali sonlandırmalısınız.” diye ekledi.

Göstericiler ayrıca, ABD'nin İsrail'e sağladığı silah ve diğer yardımların durdurulması gerektiğini vurgulayan dövizler taşıdılar.

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