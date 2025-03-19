Beyaz Saray Önünde İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto

Protestolar Beyaz Saray Önünde Yoğunlaştı

ABD'nin başkenti Washington'da, Filistin destekçileri, Beyaz Saray'ın önünde toplanarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Kefiye takan ve Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda gösterici, Amerika Birleşik Devletleri yönetimini, İsrail'e verdiği silah desteğini durdurmaya çağırdı.

Sloganlarla Duyurdukları Talepler

Protestocular, "Silah ambargosu hemen şimdi!" ve "Bu işgale hemen son verin!" gibi sloganlar attı. Göstericilerden bazıları, "ABD'nin İsrail'e yaptığı tüm yardımlara son verin", "Özgür Filistin", "(Filistinli aktivist) Mahmud Halil'i serbest bırakın" gibi yazılı pankartlar taşıyarak, tepkilerini açıkça dile getirdi.

İsrail'in Saldırıları Yeniden Başladı

Öte yandan, İsrail ordusu, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesi bozarak, Gazze Şeridi400 kişi hayatını kaybetti ve 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

Saldırıların Siyasi Arka Planı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi. Ateşkesi bozan İsrail, Hamas’a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise, İsrail'in ateşkese uymadığını belirterek, Gazze’deki Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını vurguladı. Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetini esirlere sahip çıkmadığı gerekçesiyle eleştirirken, hükümetin savaşı yeniden başlatma gerekçesinin bir yanılgı olduğunu ifade etti.

İsrail'deki Muhalefet ve Siyasi Tartışmalar

İsrail’deki muhalefet partileri de, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatındaki bazı tartışmalı politikalarını eleştirirken, yeniden başlayan saldırıların bu siyasi adımların gölgesinde olduğunu belirtti.