Beyaz Saray, Orta Doğu'da Topyekün Savaş İhtimalini Reddetti

Beyaz Saray'dan Diplomasi Mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Orta Doğu'daki artan gerginliğin çözümü için diplomasiye vurgu yaptı. Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, "(Orta Doğu'da) topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz," ifadelerini kullandı.

İsrail-Lübnan Gerginliği

Jean-Pierre, İsrail ve Lübnan arasındaki gerginliğin azaltılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırının detayları üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu saldırı sonrası, her iki ülkenin de durum hakkında karşılıklı görüşmelerde bulunduğunu kaydetti.

Diplomasiye Güven

ABD'nin bu kapsamda önerdiği çözüm yolunun diplomasi olduğunu vurgulayan Jean-Pierre, özellikle Mavi Hat bölgesinde diplomatik bir çözüm için umut olduğuna dikkat çekti. "Biz, bu gerginliğin çözümünde diplomasi için çaba göstermeye devam edeceğiz," dedi.

Golan Tepeleri'ndeki Trajik Olay

Öte yandan, İsrail'in işgali altındaki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. İsrail ordusu, saldırının sorumlusunun Lübnan Hizbullahı olduğunu iddia etti fakat Hizbullah, bu suçlamayı reddetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'a karşı ağır sonuçlar olacağını belirtti.