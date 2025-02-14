Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Budowich'ten Associated Press'e Tepki

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Budowich'ten AP'ye Sert Tepki

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Kabine Sekreteri Taylor Budowich, Associated Press (AP) haber ajansına yönelik eleştirilerde bulundu. Budowich, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, AP'nin 'Amerika Körfezi'nin yasal coğrafi isim değişikliğini' göz ardı ettiğini belirtti.

Budowich, AP'ye yönelik eleştirisinde, "Bu karar yalnızca bölücü olmakla kalmıyor, aynı zamanda Associated Press'in yanlış bilgi yayma konusundaki kararlılığını da gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD Anayasası'nın ilk maddesi kapsamında AP'nin 'sorumsuz ve dürüst olmayan haber yapma' hakkının basın özgürlüğü çerçevesinde korunduğunu ifade etti.

Bununla birlikte, Budowich, bu hakkın AP'ye Beyaz Saray'daki Oval Ofis veya başkanlık uçağı Air Force One gibi özel alanlara girebilme yetkisi tanımadığını vurguladı. Oval Ofis ve Air Force One gibi alanların, buralara giriş izni olmayan binlerce gazeteciye açılacağını duyuran Budowich, AP muhabirlerinin ise Beyaz Saray kompleksine giriş izinlerinin süreceğini aktardı.

AP muhabirinin, 12 Şubat'ta 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanmadığı için Oval Ofis'e girişi engellenmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, muhabirin Oval Ofis'e alınmamasının kendi politikalarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti. Ayrıca, Beyaz Saray, AP'nin 'Amerika Körfezi' ifadesini kullanmayacağını duyurmasının ardından muhabirini ABD Başkanı Donald Trump'ın basın toplantısına da almamıştı.

AP'nin 'Amerika Körfezi' Açıklaması

Associated Press, 'Meksika Körfezi' ismini 'Amerika Körfezi' olarak değiştiren Donald Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı. AP'nin açıklamasında, Trump'ın kararnamesinin yalnızca ABD için geçerli olduğu, ancak Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığı ifade edildi.

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı bir kararnamede, Meksika Körfezi'nin adının 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi emrini vererek, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor" şeklinde değerlendirilmişti. Google'dan yapılan açıklamada ise, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var" denilerek, Trump'ın talimatına uygun olarak Meksika Körfezi'nin 'Amerika Körfezi' ve Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin 'McKinley' olarak değiştirileceği bildirilmişti.