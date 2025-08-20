Beyaz Saray TikTok'ta Hesap Açtı — 17 Eylül Süreci Sürüyor

Beyaz Saray TikTok'ta Resmi Hesap Açtı

Beyaz Saray, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok üzerinde resmi hesap açtı. Hesaptan paylaşılan ilk videonun açıklamasında "Amerika geri döndük. Ne var ne yok TikTok?" ifadesi kullanıldı.

TikTok'un ABD'deki Geleceği Hâlâ Belirsiz

TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmasına ilişkin süreç belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump, platformun bir Amerikan firmasına satılması için 17 Eylül'e kadar ek süre tanımıştı.

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

Trump, görevdeki ilk gününde bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınmasını talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı. Başkan, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için uygulamanın %50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirtmişti.

Trump, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

Ayrıca Trump, TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini söylemiş, Çin'in satın almayı onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapılabileceği mesajını vermişti.

Ardından Trump, haziranda TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin daha önce tanıdığı süreyi 90 gün daha uzattığını ve bu uzatmanın 17 Eylül 2025'e kadar geçerli olduğunu açıklamıştı.