Beyaz Saray: Trump, Filistinlilerin Geçici Yerleştirilmesinde Kararlı

Beyaz Saray: Başkan, Filistinlilerin 'geçici olarak' başka yerlere yerleştirilmesinde kararlı

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesi konusunda 'geçici olarak yerleştirme' planının arkasında durduğunu açıkladı.

Geçici Yerleştirme Vurgusu

Leavitt, yaptığı basın brifinginde Trump'ın, Gazze'nin yeniden inşası ve o bölgede yaşayanların geçici bir süre için farklı yerlere yerleştirilmesi konusundaki kararlılığını vurguladı. Ancak, Filistinlilerin yeniden kendi evlerine dönmesi konusundaki sorulara yanıt vermedi.

Mısır ve Ürdün ile Görüşmeler

Trump'ın başta Mısır ve Ürdün ile gerçekleştirdiği görüşmelere değinen Leavitt, bu ülkelerin, Filistinlilerin geçici olarak kabul edilmesine ilişkin olumlu bir tavır sergilemesini beklediklerini ifade etti. Leavitt, “Başkan Trump, bölgedeki ortaklarımızdan, özellikle de Mısır ve Ürdün'den, evlerini yeniden inşa edebilmemiz için Filistinli mültecileri geçici olarak kabul etmelerini beklediğini çok açık bir şekilde ifade etti.” dedi.

Gelecek Görüşmeler

Gelecek hafta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Beyaz Saray'da Trump ile yapacağı görüşmede Gazze'nin yeniden inşa sürecinin detaylarının ele alınacağına dikkat çeken Leavitt, bu sürecin önemini vurguladı.

Asker Gönderme Taahhütü Yok

Leavitt ayrıca, Trump'ın Gazze'ye asker gönderme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirtti. Trump’ın önceki gün yaptığı açıklamaların taahhüt niteliği taşımadığını kaydeden Leavitt, ilgili yorumlarıyla durumu netleştirdi.

Gazze'nin Durumu

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında, Gazze'nin durumunu 'devasa bir yıkım alanı' olarak nitelendirdi ve burada yaşayan insanların Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gitmesinin daha iyi olacağını savundu.