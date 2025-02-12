Beyaz Saray, Trump'ın Gazze Planını Barış Getirici Olarak Tanıttı

Beyaz Saray, Trump'ın Gazze Planını Destekliyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili geliştirdiği planın, Orta Doğu'ya barış getireceğini ve Filistinlilere daha müreffeh bir yaşam sunacağını öne sürdü.

Görüşmelerin Etkisi

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze'deki son duruma dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Trump’ın geçen gün Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirdiği verimli görüşmeye dikkat çeken Leavitt, bu görüşmenin Gazze'nin yeniden inşasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Filistinlilerin Geleceği

ABD'li sözcü, "Kral Abdullah, ciddi düzeyde istihdam yaratacak olan bir kalkınma süreci için kullanılacak ek arazilerle birlikte Filistinlilerin yerinde kalmasını tercih ediyordu ancak Başkan, Filistinlilerin daha güvenli bölgelere taşınmasının çok daha iyi ve güzel olacağını düşünüyor." şeklinde konuştu.

Barış Sürecine Dair İfadeler

Trump'ın planının tek amacının Orta Doğu'ya barışı getirmek olduğunu vurgulayan Leavitt, planın detaylarıyla ilgili Arap müttefikleri ile görüşmelere devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Ürdün'ün Gazze'de yaralanmış ya da hastalığı olan 2 bin çocuğu tedavi amacıyla kabul edeceğini açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını ekledi.