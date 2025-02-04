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Beyaz Saray, Trump'ın 'Gazze temizlenmeli' Açıklamasını Savundu

Beyaz Saray, Trump’ın 'Gazze temizlenmeli' sözlerinin yanlış anlaşıldığını, insani bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:49
Beyaz Saray, Trump'ın 'Gazze temizlenmeli' Açıklamasını Savundu

Beyaz Saray, Trump'ın Tartışmalı Açıklamalarını Açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili yaptığı 'Gazze temizlenmeli' açıklamalarının kamuoyunda yanlış anlaşıldığını savundu. Üst düzey yetkililer, söz konusu yorumların gerçekçi ve insani bir bakış açısından yapıldığını ifade etti.

Mike Waltz ve Steve Witkoff Açıklamalarda Bulundu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Witkoff, Trump’ın 'Gazze temizlenmeli' ve 'Filistinliler komşu ülkelere gönderilmeli' ifadelerinin kamuoyunda yanlış bir şekilde yansıtıldığını öne sürdü.

Witkoff, açıklamalarında, “Kelimenin tam anlamıyla binlerce patlamamış mühimmat ve moloz yığınlarının olduğu bir bölgede yaşayan insanlar var. Gerçekçi bakmamız gerekiyor. Gazze'yi nasıl yeniden inşa edersiniz? Bu nasıl olur ve zaman çizelgesi nedir? 5 yıl değil, belki 10-15 yıldan bahsediyoruz.” şeklinde konuştu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın Ziyareti

Witkoff, bölgede müttefikleriyle görüşmelere devam ettiklerini belirterek, Gazze'deki bazı Filistinlilerin Mısır ve Ürdün’e gönderilmelerine dair müzakerelerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın önümüzdeki hafta Trump ile bir araya geleceğini duyurdu.

Witkoff, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu sorunu hep birlikte çözmeliyiz. Başkan Trump, çok zor bir duruma pratik ve sağduyulu çözümler getirmeye çalışıyor.”

Trump'ın Filistinli Göçmenlerle İlgili Planları

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini gündeme getirmişti. Trump, bu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve yeni yerleşim alanlarına yerleştirilmesi gerektiğini belirtmişti. Ayrıca, bu önerinin 'geçici' veya 'uzun süreli' olabileceğini ifade etti.

Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bu konuyu telefonda görüştüğünü ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydetti. “Arap ülkeleriyle bir araya gelerek, Filistinlilerin barış içinde yaşayabilecekleri başka yerlerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim.” dedi.

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