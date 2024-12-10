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Beyaz Saray: Türkiye'nin Meşru Endişeleri Tanınıyor, YPG/PKK ile İşbirliği Sürüyor

Beyaz Saray, Türkiye'nin terörle mücadele endişelerini kabul ederken, YPG/PKK ile işbirliğini sürdüreceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 20:18
Beyaz Saray: Türkiye'nin Meşru Endişeleri Tanınıyor, YPG/PKK ile İşbirliği Sürüyor

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

Beyaz Saray, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki meşru endişelerini kabul ettiğini duyurdu. Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği basın brifinginde, Suriye'deki son durumu ve Türkiye'nin YPG/PKK ile mücadelesini değerlendirdi.

Türkiye'nin Savunma Hakkı Vurgusu

Kirby, Türkiye'nin “vatandaşlarını ve topraklarını terör saldırılarına karşı savunma hakkına” sahip olduğunu belirtti. NATO müttefiki Türkiye'nin yakın geçmişteki terör saldırılarına maruz kaldığını ifade ederek, Ankara'nın endişelerini anladıklarını vurguladı.

Suriye'deki Durum ve YPG/PKK İlişkisi

Kirby, Suriye'deki gelişmeler ve YPG/PKK ile ilgili olarak Türkiye ile yakın temas halinde olduklarını aktardı. Ancak, ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği desteğe devam edeceğini ve bu desteğin DEAŞ ile mücadele kapsamında olduğunu belirtti.

Kirby, “ABD olarak DEAŞ'la mücadele noktasında çıkarlarımız var ve bu da Suriye Demokratik Güçleri (YPG/PKK) ile ortaklık anlamına geliyor, bu ortaklık devam edecek.” sözleriyle, işbirliğinin süreceğini açıkladı.

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