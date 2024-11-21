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Beyaz Saray, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine Tepki Gösterdi

Beyaz Saray, UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a yönelik tutuklama emrini kökten reddetti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 23:22
Beyaz Saray, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine Tepki Gösterdi

Beyaz Saray'dan UCM'ye Sert Tepki

Beyaz Saray, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine sert bir şekilde karşı çıktı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, UCM'nin bu kararını temelden reddettiklerini ifade etti.

ABD'nin Pozisyonu

Sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor." açıklamasında bulundu. UCM'nin İsrail ile ilgili olarak yargılama yetkisinin olmadığını savunan sözcü, bundan sonraki süreçte İsrail ve diğer ortaklarıyla koordinasyon halinde olacaklarını kaydetti.

Jean-Pierre'den Yenilenen Reddediliş

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı günlük basın brifinginde konuya ilişkin soruları yanıtlayarak, UCM'nin tutuklama kararını reddettiklerini yineledi. Jean-Pierre, Mahkemenin İsrail üzerinde bir yetkisinin olmadığını belirterek, "ABD, UCM'nin bu konuda bir yargı yetkisinin olmadığı konusunda bugüne kadar açık davrandı" dedi.

Kongre Üyelerinin Yaptırım Talepleri

Jean-Pierre, bazı Kongre üyelerinin UCM Başsavcısı'na yaptırım uygulanması yönündeki açıklamalarına da değinerek, şu anda bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğini, ancak duruşlarının net olduğunu vurguladı. İlgili taraflarla olan görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

UCM'nin Tutuklama Emri Açıklaması

Bununla birlikte, UCM bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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