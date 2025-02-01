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Beyaz Saray ve Pentagon'dan Siyahi Amerikalılar Tarihini Anma Ayı Üzerine Çelişkili Açıklamalar

Beyaz Saray, Siyahi Amerikalılar Tarihini Anma Ayını kutlarken, Pentagon 'kimlik ayları öldü' açıklaması ile tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:54
Beyaz Saray ve Pentagon'dan Siyahi Amerikalılar Tarihini Anma Ayı Üzerine Çelişkili Açıklamalar

Beyaz Saray'dan Kutlama, Pentagon'dan Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, kamu yetkililerini Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı kapsamında etkinlikler düzenlemeye davet ederken, Pentagon farklı bir yaklaşım sergiledi. Savunma Bakanlığı, 'kimlik ayları öldü' mesajı ile kaynakların bu tür programlar için kullanılmayacağını duyurdu.

Trump'ın Mesajı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın 'Bugün, 2025'in Şubat ayını Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı olarak tanımaktan büyük onur duyuyorum' sözleri iletildi. Trump, bu ayın, ABD tarihini 'unutulmaz' kılan Siyahi Amerikalıların katkılarını kutlamak için bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Başkan, 'Tarihimiz boyunca Siyahi Amerikalılar, ülkemizin en önemli liderleri arasında yer almış ve ulusumuzun kültürel ve siyasi kaderini derinden şekillendirmişlerdir.' diyerek tüm ABD halkını bu ayı uygun programlar, törenler ve etkinliklerle kutlamaya çağırdı.

Pentagon'un Eleştirisi

Öte yandan, Pentagon'un 'kimlik ayları öldü' açıklaması dikkat çekti. Bakanlık, birleşmenin savaşla mücadele misyonunu yerine getirmesi için önemli olduğunu belirtirken, Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı gibi 'kimlik ayları'nın toplumu bölmeyi ve belirli grupları diğerlerinin önüne geçirmeyi amaçladığını ifade etti.

Açıklamada, bu tür programların birliği aşındırdığı ve görevlerin yerine getirilmesini tehdit ettiği vurgulandı. Ayrıca, Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı, Kadın Tarihi Ayı ve diğer kültürel farkındalık ayları için resmi kaynakların kullanılmayacağı kaydedildi.

DEI Programının Durdurulması

Associated Press'in elde ettiği bilgilere göre, Savunma İstihbarat Ajansı çalışanlarına gönderilen bilgi notunda, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) programının yürürlükten kaldırılmasının yanı sıra anma ve kutlama törenlerinin de durdurulduğu belirtiliyor.

Notta, durdurulan etkinlikler arasında Kadın Tarihi Ayı, Ulusal Hispanik Miras Ayı ve Martin Luther King Jr. Günü gibi önemli kutlamaların yer aldığı ifade edildi. Trump, 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından DEI programlarını sona erdirmek amacıyla kararname imzalamıştı.

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