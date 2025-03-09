Beyaz Saray Yakınlarında Silahlı Şüpheliye Ateş Açıldı

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yakınlarında bir silahlı şüpheliye ateş açıldığını duyurdu. Olay, yerel saatle gece yarısı sularında meydana geldi.

Gizli Servis, Indiana eyaletinden intihara meyilli bir kişinin Washington DC'ye seyahat ediyor olabileceğine dair bilgi aldıklarını açıkladı. Bu bilgi doğrultusunda, Beyaz Saray'a yakın bir bölgede, belirtilen özelliklere uyan bir kişi ve aracın tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin silahlı olduğu ve kendisini yetkililere tanıttığı belirtildi. Gizli Servis personelinin, durumu kontrol altına almak için şüpheliye ateş açtığı ifade edildi.

Olay sonrasında şüpheli hastaneye kaldırılırken, neyse ki olayda başka yaralanan olmadı. Konuyla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.