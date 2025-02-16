Beyaz Saray Zelenskiy'nin Maden Kaynaklarını Devretme Reddini Eleştirdi

Beyaz Saray'dan Zelenskiy'ye Eleştiri

Beyaz Saray, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme önerisini geri çevirmesini "dar görüşlülük" olarak nitelendirdi.

Münih Güvenlik Zirvesi Gündemi

Münih Güvenlik Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna savaşına dair tartışmalar sürerken, bu konu ABD kamuoyunun gündeminde de önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, adının açıklanmadığı bir Beyaz Saray yetkilisi, Zelenskiy'nin son açıklamaları üzerine eleştirilerini dile getirdi. Zelenskiy'nin, ülkesinin değerli madenlerinin yarısını ABD'ye devretme fikrini reddetmesi, bu yetkili tarafından "dar görüşlülük" olarak tanımlandı.

Zelenskiy'den Reddetme Açıklaması

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Zelenskiy, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini belirtmiş, savaşın sona ermesi gerektiğinin altını çizerek, ABD'nin Ukrayna'ya destek vermeye devam etmeleri durumunda bunun bir karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ülkesindeki maden kaynaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını ifade etmişti.