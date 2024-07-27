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Beyazıt'ta Tramvay Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beyazıt'ta meydana gelen tramvay kazası sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 20:40
Beyazıt'ta Tramvay Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Beyazıt'ta Tramvay Kazası

Dün akşam, İstanbul Beyazıt bölgesinde yaşanan bir trajik olayda, bir kişi tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. Bu üzücü kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Anı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı üzerinde gerçekleşen kazada, Beyazıt İstasyonu'ndaki tramvay yolunu geçmeye çalışan bir yayaya, o sırada durağa giren bir tramvayın çarptığı açıkça görülmekte. Güvenlik kamerası kayıtlarında, çarpmanın etkisiyle yayayı savrulduğu ve tramvayın altında kaldığı anlar kaydedilmiştir. Önemli Bilgiler

Kaza sonrası, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı, ancak yaralı kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze işlemleri için olay yerine gelen ekipler, cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Bu tür kazaların önlenmesi ve tramvay hattı çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği bir kez daha gözler önüne serildi.

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