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Beyin Hücreleri Obezite ve Diyabet Riskini Artırıyor

Avustralya ve Kanada'daki araştırmalar, etkisiz beyin hücrelerinin obezite ve diyabeti tetikleyebileceğini gösterdi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:39
Beyin Hücreleri Obezite ve Diyabet Riskini Artırıyor

Beşeri Beyin Sağlığında Yeni Bulgular

Avustralya ve Kanada'daki bilim insanları, işlevini yerine getiremeyen beyin hücrelerinin bireyleri aşırı tüketmeye yönlendirerek obezite ve tip 2 diyabet gibi sağlık problemlerine yol açabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın Detayları

Bu çarpıcı bulgular, Nature dergisinde yayımlanan bir çalışmada ele alındı. Obez fareler üzerinde yapılan incelemelerle, St Vincent's Tıbbi Araştırma Enstitüsü, Monash, Macquarie ve Melbourne üniversiteleri ile Calgary Üniversitesi bilim insanları bir araya geldi.

ECM ve Beyin Hücreleri Arasındaki İlişki

Araştırmanın sonuçları, obezite ve tip 2 diyabet hastalarının beyin hücrelerinin yoğun ve yapışkan özellikli olarak bilinen hücre dışı matriks (ECM) içinde sıkıştığını ve insülin direnci geliştirdiklerini gösterdi.

Neurofibrosis ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Bilim insanları ayrıca, bu sıkışmanın neurofibrosis adı verilen bir sorunla ilişkili olduğunu, bu durumun da kan şekeri seviyelerini, açlık hissini ve vücut ağırlığını kontrol etme yetilerini kısıtladığını ifade etti. Ek olarak, bu sağlık sorunlarının kalp üzerinde de olumsuz etkileri olabileceği kaydedildi.

Yeni Gelişmeler: Neurofibrosis Engelleyiciler

Araştırmacılar, ECM'yi hedef alan neurofibrosis engelleyicileri geliştirdiklerini ve bu ürünlerin insülin direncini düzelterek kan şekerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olabileceğini vurguladılar.

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