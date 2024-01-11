Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye hayata bağladı

Beyin ölümü tanısı konan 16 yaşındaki gencin organları, Bilkent Şehir Hastanesi'nde 200 kişilik bir ekibin katıldığı operasyonla 4 hastaya nakledildi. Ankara'da yaşamını yitiren gencin ailesinin bağışladığı karaciğer, akciğer, kalp ve böbrek, Bilkent Şehir Hastanesi'nde organ bekleyen 4 hastanın yeniden doğmasını sağladı.

Beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki gencin organları, 23 Aralık'ta 200 kişilik bir ekibin katıldığı operasyonla 4 hastaya nakledildi. Nakil bekleyen hastaların hayatları değişti. 64 yaşındaki Nuray Doğan'a karaciğer, 57 yaşındaki Dursunali Kaya'ya akciğer, 40 yaşındaki Serhat Bulut'a kalp ve 16 yaşındaki Şeref Yıldırım'a böbrek nakledildi.

HASTANEDEKİ 4 HASTA YENİDEN HAYATA TUTUNDU

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel, hastanede karaciğer, böbrek, kalp ve akciğer nakli yapma yetkileri olduğunu belirtti. Beyin ölümü tanısı konan gencin ailesinin organlarını bağışlamasıyla 4 hastanın hayatının kurtarıldığını ifade eden Surel, "Türkiye'de ilk kez bir hastanede, bir kişiden alınan 4 organ 4 farklı kişiye aynı anda nakledildi. Organlarını bağışlayan aileye teşekkürlerimizi sunuyoruz, kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Surel, 2019'dan bu yana 176 böbrek, 94 karaciğer, 36 akciğer ve 30 kalp nakli yaptıklarını belirterek, nakil olan 59 hastanın 15 farklı ülkeden geldiğini söyledi. Türkiye'de canlı vericili nakillerin yaygın olduğunu ancak kadavradan bağışların çok az olduğunu vurgulayan Surel, daha fazla hastanın organ beklediğini ve bu bağışların artmasını dilediğini ifade etti. Surel, kalp ve akciğer nakli olan hastaların yoğun bakımda takip edildiğini, bu durumun normal olduğunu, böbrek ve karaciğer nakli olan hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.