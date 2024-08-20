Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları 4 Hayata Umut Oldu

Niğde'de Organ Bağışı Süreci

Niğde'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organları, 4 farklı hastaya umut oldu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 59 yaşındaki hastanın beyin kanaması nedeniyle sağlığı kötüleşti.

Aile Onayı ile Organ Bağışı

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları, ailesinin onayı ile bağışlandı. İki böbrek, bir karaciğer ve iki kornea, organ nakli bekleyen hastalara gönderilecek.

Uzmanlardan Açıklamalar

Hastanenin Organ Nakil Sorumlusu Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aile, bu konuda olumlu bir tavır sergiledi. Organlar Gaziantep ve Adana'da uzun zamandır bekleyen hastalara ulaşacak." dedi.

Organ Bağışının Zorluğu

SANKO Üniversitesi Hastanesinden Doç. Dr. Yücel Yüksel, organ bağışının zorluğuna değinerek, "Sevdiğiniz birini kaybetmek ve organ bağışı yapmak kolay değil. Ancak bu süreç, yaşam kurtarmada çok önemli bir rol oynuyor." şeklinde konuştu.

Bu bağış sayesinde, bir kişinin vefatı sonrası 4 birey yeni bir hayata merhaba diyebilecek.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu.

Niğde'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu.