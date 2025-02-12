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Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Üç Kişiye Umut Oldu

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen M.A'nın organları, 3 hastaya umut olacak ve hayat kurtaracak.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 02:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 02:43
Beyin Ölümü Gerçekleşen Hastanın Organları Üç Kişiye Umut Oldu

Samsun'da 61 yaşındaki M.A'nın beyin ölümünün gerçekleşmesi, üç farklı hastaya yeni bir umut ışığı oldu. 5 Şubat tarihinde beyin kanaması geçiren M.A, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakım ünitesinde süren tedavisinin ardından, hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesine müteakip ailesi, organ bağışında bulunma kararı aldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut, yaptığı açıklamada, M.A'nın organlarının nasıl değerlendirileceği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Dr. Karabulut, “Ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Organ bağışı bizim için son derece önemli. Her yıl birçok insan organ bağışı beklerken hayatını kaybediyor. O yüzden lütfen organlarımızı bağışlayalım,” dedi. M.A'nın bağışlanan organları arasında karaciğer ve iki böbrek yer almakta olup, bu organların yarın hastalara nakil edileceği duyuruldu.

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