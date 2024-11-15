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Beykoz açıklarında batma tehlikesi yaşayan tekne kurtarıldı

Beykoz açıklarında yaşanan batma tehlikesindeki tekne, Kıyı Emniyeti'nin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:24
Beykoz açıklarında batma tehlikesi yaşayan tekne kurtarıldı

Beykoz Açıklarında Tekne Kurtarma Operasyonu

Beykoz açıklarında batma tehlikesi yaşayan ve içinde bir kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından başarılı bir operasyonla kurtarıldı.

Olayın Detayları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tekne Riva açıklarında batma tehlikesi yaşadı. Olayın bildirimi üzerine derhal harekete geçen ekipler, KEGM-8 hızlı tahlisiye botu ile müdahale etti.

Teknenin yedeklenmesi ile birlikte, güvenli bir şekilde Poyrazköy'e yanaştırılması sağlandı. Bu başarılı kurtarma operasyonu, deniz güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Beykoz açıklarında batma tehlikesi yaşayan ve içinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne...

Beykoz açıklarında batma tehlikesi yaşayan ve içinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne kurtarıldı.

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