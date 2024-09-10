Beykoz Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beykoz'da Sürüklenen Tekneye Müdahale

Beykoz açıklarında yaşanan bir olayda, arıza nedeniyle sürüklenen 6 metre uzunluğundaki bir tekne kurtarıldı. İçinde üç kişinin bulunduğu bu tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı bir operasyonla Riva kıyısına emniyetle yanaştırıldı.

Olayın Detayları

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, olay Riva açıklarında meydana geldi. Sürüklenen tekneye ait olan Tahlisiye13 botu, hızlı bir şekilde müdahale ederek tekneyi yedekledi. Bu sayede, tekne ve içindeki üç kişi güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı.