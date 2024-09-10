Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beykoz Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beykoz açıklarında sürüklenen 3 kişilik tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 20:39
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 20:39
Beykoz Açıklarında Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beykoz'da Sürüklenen Tekneye Müdahale

Beykoz açıklarında yaşanan bir olayda, arıza nedeniyle sürüklenen 6 metre uzunluğundaki bir tekne kurtarıldı. İçinde üç kişinin bulunduğu bu tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı bir operasyonla Riva kıyısına emniyetle yanaştırıldı.

Olayın Detayları

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, olay Riva açıklarında meydana geldi. Sürüklenen tekneye ait olan Tahlisiye13 botu, hızlı bir şekilde müdahale ederek tekneyi yedekledi. Bu sayede, tekne ve içindeki üç kişi güvenli bir şekilde kıyıya ulaştırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!