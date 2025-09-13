Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ve Meclis Üyesi Cebeci AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden AK Parti rozetlerini aldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 15:27
Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ve Meclis Üyesi Cebeci AK Parti'ye katıldı

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel ve Meclis Üyesi Cebeci AK Parti'ye katıldı

CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Nevzat Cebeci, AK Parti'ye katıldı.

Tören ve rozet takma

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda, Gürzel ve Cebeci'ye parti rozetlerini taktı.

Gürzel'in açıklaması

Gürzel, burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve katılımcıları selamlayarak, AK Parti'nin yeni ailesi olduğunu söyledi.

AK Partililere kendisini kucakladıkları için teşekkür eden Gürzel, şu ifadeleri kullandı:

Bu büyük aileye katılımlarımı onaylayan değerli Cumhurbaşkanımıza takdirleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Beykoz'a gelecek hizmetleri ve kendisinin göstereceği desteği heves ve heyecanla bekliyorum. Bunu Beykozlu ailem de bekliyor biliyorum. Komşularım bundan sonra hizmette sınırımız olmayacak. Beykoz'un hedefini biz de büyüteceğiz, güzel hizmetler vereceğiz. Sizlerle beraber olduğumuz için ve beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim.

Fotoğraf karesi

Erdoğan, Gürzel ve Cebeci ile fotoğraf çektirdi. Gürzel'in eşi ve çocuğu da fotoğraf karesinde yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmet Büyükataman Eskişehir'de: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi ve 1 Ekim Dönemi
2
Güler Amasya'da: Kişi Başına Gelir 2002'de 6 Bin Dolardan 2025'te 17 Bin Dolara Yükseldi
3
Amasya'da devrilen otomobil: 1 ölü, 1 yaralı
4
Erdoğan: Muhalefet '3K' Girdabında — Manavgat Soruşturması ve Uyarılar
5
TÜRGEV TEKNOFEST 2025'te: Gençlerin Kodlama, İHA ve Yapay Zeka Projeleri Sergilenecek
6
AA, Suriye'de Alıkonulan ABD'li Gazeteci Tice'ın Tutulduğu Yeri Görüntüledi
7
Kayseri Talas'ta Apartman Görevlisini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye