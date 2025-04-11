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Beykoz Belediye Meclisi'nde Denetim Komisyonu Raporu Görüşüldü

Beykoz Belediyesi'nin borç miktarının 2024 sonunda 2,3 milyar liraya çıkacağı belirtildi. Muhalefet şerhinde yolsuzluk soruşturmasına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 20:55
Beykoz Belediye Meclisi'nde Denetim Komisyonu Raporu Görüşüldü

Beykoz Belediye Meclisi'nde Denetim Komisyonu Raporu Görüşüldü

Beykoz Belediye Meclisi, 2024 sonu itibarıyla belediyenin borç miktarının 941 milyon liradan 2 milyar 319 milyon liraya yükseleceğini belirten Denetim Komisyonu raporunu görüştü. Toplantı, Meclis 1. Başkanvekili Salih Can Cenberoğlu yönetiminde, belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Denetim Raporu ve Yolsuzluk Soruşturması

Meclis toplantısında Denetim Komisyonu raporu ile muhalefet şerhi okundu. Divan katipliği tarafından okunan muhalefet şerhinde, devam eden yolsuzluk soruşturması nedeniyle sınırlı sayıda inceleme yapıldığı kaydedildi. Rapora göre, belediye tarafından 329 harcama dosyası oluşturulurken, bu dosyalar içerisinde 3 istisnai alım, 60 açık ihale, 223 doğrudan temin usulü ve 41 pazarlık usulü alım yer aldı.

Şeffaflık ve Rekabet İhlalleri

Raporda, pazarlık ve doğrudan temin usulü ile yapılan ihalelerin toplamda 684 milyon 848 bin 995 lira olduğu ifade edildi. Bazı firmaların verdiği teklifler dikkat çekerken, doğrudan temin yöntemiyle yapılan benzer işler arasında bölünme olduğu ve bu süreçte şeffaflık, rekabet ile eşitlik sağlanamadığı vurgulandı. Ayrıca, Kamu İhale Kanunu'na göre doğrudan temin uygulamalarındaki ihlallere de dikkat çekildi.

Meclis Üyesinden Açıklama

Toplantının gündem dışı bölümünde CHP'li meclis üyesi Burak Korkmaz, belediye çalışanlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma hakkında bilgi verdi. Sözlerinin kesilip biçilerek servis edildiğini savunan Korkmaz, "Zaman dedikodu zamanı değil, temiz bir sayfa açarak yolumuza güçlü biçimde devam etme zamanıdır" dedi. Korkmaz, kimsenin dokunulmaz olmadığını ve adalete teslim olunması gerektiğinin altını çizen ifadeler kullandı.

Faaliyet Raporu Oy Çokluğu ile Kabul Edildi

Meclis toplantısında ayrıca faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Beykoz Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Salih Can Cenberoğlu yönetiminde...

Beykoz Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Salih Can Cenberoğlu yönetiminde, belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

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