Beykoz Belediyesi 2025 Bütçesini Onayladı

Beykoz Belediyesinin 2025 Yılı Bütçesi Onaylandı

Beykoz Belediyesi, 2025 yılı bütçesini 7 milyar 200 milyon lira olarak belirleyip, belediye meclisinde onayladı.

Meclis Toplantısında Gündem

Bugünkü Beykoz Belediye Meclisi toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Taner Aksu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya katılan CHP'li Meclis Üyesi Burak Korkmaz, 2025 yılı bütçesine dair detaylı bir sunum yaptı.

Bütçenin Detayları

Korkmaz, bütçenin etkili bir şekilde kullanılarak harcamaların daha verimli yönetilmesi gerektiğini dile getirirken, bütçenin 4 milyar 715 milyon 339 bin 400 lira ile en büyük kısmının mal ve hizmet alım giderlerinden oluştuğunu kaydetti. Ayrıca, 2025 yılı için bekledikleri gelir kaynaklarını da sıraladı:

Sermaye gelirleri: 2 milyar 212 milyon lira

Harç ve ruhsat gelirleri: 1 milyon 320 bin 450 lira

Diğer kaynaklar: 1 milyar 951 milyon 550 bin lira

Kira gelirleri: 2 milyar 1 milyon 550 bin lira

AK Parti'nin Eleştirileri

Toplantıda söz alan AK Parti grubu üyesi Mehmet Akif Soysal, bütçenin yasal süre içinde meclise gelmediğini öne sürdü. Soysal, komisyon kararına itiraz ederek, bütçe hazırlama yetkisinin yalnızca belediye başkanına ait olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bütçe yapma hakkı belediye başkanının yetkisindedir, meclis üyeleri bu konuda yetki sahibi değildir."

Maaş Gecikmeleri ve Eleştiriler

Bütçenin onaylanmasının ardından, Burak Korkmaz, belediye personelinin maaşlarının gecikmeli ödendiğini belirterek mevcut yönetimin "bahane belediyeciliği" yaptığını ifade etti. Korkmaz, maaşların dört aydır eksik ödendiğini belirtti.

Başkan Köseler'den Değerlendirmeler

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 2025 bütçesi hakkında yaptığı açıklamada, geçmiş yönetim dönemine dair borçların hala üzerlerinde olduğunu aktardı. Bütçenin rasyonel bir çerçevede hazırlandığını savunan Köseler, şöyle konuştu:

"Zor şartlara rağmen güncel borçlarımızı ödemeye çalışıyoruz; 7 milyar 200 milyon lira olan bu bütçe ayakları yere basan, rasyonel bir bütçedir."

Bütçedeki Oylama Sonucu

Başkan Köseler'in konuşmasının ardından, 2025 yılı bütçesi ve 2025-2029 Stratejik Planı oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.