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Beykoz Belediyesi'nde Kentsel Dönüşüm Sorunları Ele Alındı

Beykoz Belediyesi Meclisi'nde kentsel dönüşüm projeleri tartışıldı, önemli sorunlar gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:54
Beykoz Belediyesi'nde Kentsel Dönüşüm Sorunları Ele Alındı

Beykoz Belediyesi'nde Kentsel Dönüşüm Sorunları Ele Alındı

Beykoz Belediyesi Meclisi, ilçede devam eden kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili sorunları ele almak üzere toplandı. Meclis toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Taner Aksu başkanlığında yapıldı.

Siyasette Kavgalar Kentsel Dönüşümü Engelliyor

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, Tokatköy'deki kentsel dönüşümün hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Hasanoğlu, mevcut belediye yönetiminin görevdeki ilk altı ayında kentsel dönüşüm konusunu doğru değerlendirip kavrayamadığını ifade etti.

Uzmanların İstanbul'da olası bir depremin yaratabileceği tehlikelere dikkat çektiğini vurgulayan Hasanoğlu, kentsel dönüşümün artık bir "beka" meselesine dönüştüğünü belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmalarının siyasi polemiğe dönüşmeden hızla gerçekleştirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Devletin Kentsel Dönüşüm Çabaları

Hasanoğlu, son yirmi yılda devletin kendi eliyle 1 milyon 400 bin bağımsız bölümün inşasını tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiğini açıkladı. Ayrıca, İstanbul'da 650 bin konutun acil olarak dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Tokatköy Projesindeki Komplikasyonlar

Tokatköy'deki dönüşüm projelerinin 1.5-2 yıl kaybedildiğini söyleyen Hasanoğlu, bunun nedeninin siyasi tartışmalar olduğunu dile getirdi. Belediyenin elinde bulunan 80 dönüm arsanın, hibe yoluyla üzerine oturan kişilere verildiğini ifade etti. Ayrıca, projenin önünde yaşanan aksaklıkların da eleştirisini yaptı.

Eskişehir ve CHP’nin Geçmiş Performansı

Meclis 1. Başkanvekili Aksu, Eskişehir’in yeşil ve doğa güzellikleriyle dolu bir şehir olduğunu ifade etti ve CHP'nin Cumhuriyetin kuruluşundaki rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Üyelere Yanıt

CHP'li Meclis Üyesi Murat Uzun ise, Tokatköy'deki tartışmaların abartıldığını belirterek, kentsel dönüşüm projelerine odaklanılması gerektiğini ifade etti. Beykoz'a 20 yılda ne yapıldığını sorguladı.

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