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Beykoz Belediyesi'nden 9 Taşınmaz Satışı Onayı

Beykoz Belediyesi, meclis toplantısında 9 taşınmazın satışını oy çokluğuyla onayladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:09
Beykoz Belediyesi'nden 9 Taşınmaz Satışı Onayı

Beykoz Belediyesi'nden Taşınmaz Satışı Kararı

Beykoz Belediye Meclisi, çeşitli mahallelerdeki 9 taşınmazın satış onayını oy çokluğuyla kabul etti. Toplantı, Başkan Alaattin Köseler tarafından yönetilirken, işlem, belediye hizmet binasında gerçekleşti.

İlk Gündem Maddesi: Taşınmaz Satışı

Meclis toplantısında Elmalı, Akbaba, Örnekköy, Çengeldere, Çubuklu ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan taşınmazların satış teklifleri değerlendirildi. AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, son 5 yılda sadece iki taşınmaz satışı yapıldığını belirterek, mevcut satışlara kanuni bir engel bulunmadığını vurguladı.

Mahalle Sakinlerinin Görüşleri

Deliak, Elmalı Mahallesi ndeki yaklaşık 3,5 dönümlük arazinin, önceki dönemlerde başlatılan bir spor tesisi çalışması nedeniyle satılmasına karşı olduklarını ifade etti. Cumhuriyet Mahallesi'nde tarım arazisi olarak değerlendirilen 51 dönümlük bir alanın satışının, gelecekte kamu zararı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Yasal Çerçeve ve Satışın Ekonomik Etkileri

Ak Partili meclis üyesi Sadullah Hasanoğlu, belediyenin gayrimenkul üretiminin doğal ve hukuki bir gereklilik olduğunu ifade etti. Ayrıca, planlı ve plansız arazilerin değer farkına dikkat çekerek, en uygun zamanda satış yapılmasının, belediyeye daha yüksek kazanç sağlayabileceğini belirtti.

Farklı Bakış Açıları

CHP'li meclis üyesi Turgay Sucuoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki arazinin önemli bir kısmının Devlet Su İşleri'nin taşkın-ıslah alanında kaldığını ve bu durumun satış sürecini karmaşık hale getirebileceğini dile getirdi. Gökhan Taneri Vural ise, arazinin daha önce tarım arazisinden çıkarılmak istenmesine rağmen Bakanlığın onay vermediğini ifade etti.

Sonuç

Yapılan tartışmaların ardından, taşınmaz satışına ilişkin İmar ve Hukuk Komisyonu raporu, meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

Beykoz Belediye Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde belediye...

Beykoz Belediye Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde belediye hizmet binasında yapıldı.

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