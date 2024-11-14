Beykoz Belediyesinde Usulsüz Harcama İddiaları Üzerine İnceleme

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 milyon lira değerinde düzenlenmesi planlanan 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin Tuzlaspor haklarını satın alması konusundaki usulsüz harcama iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

İddialara göre, Beykoz Belediyesinin düzenlediği bu etkinlikler ile spor kulübünün TFF 2. Lig'de oynaması sürecinde çeşitli usulsüzlükler meydana gelmişti. Kamuoyunda yankı uyandıran bu iddialar üzerine, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Savcılık, usulsüz harcama iddialarının kamu zararına yol açıp açmadığını belirlemek amacıyla detaylı bir incelemeye başladı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'na resmi bir yazı yazılarak, konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talep edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.