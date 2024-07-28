Beykoz'da Asker Uğurlama Konvoyuna Cezai İşlem

Beykoz'da Trafik Engelleyen Konvoy Yakalandı

Beykoz'da asker uğurlama etkinliği sırasında oluşturulan konvoy, sürücülerin trafikteki akışı engellemesi sebebiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından takibe alındı.

Olayın Gelişimi

27 Temmuz'da Halil Ulukurt Tüneli'nde meydana gelen olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle dikkat çekti. Bu durum üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

Sürücüler Hakkında Yapılan İşlemler

Denetimlerin sonucunda, araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 7 sürücü yakalandı. Söz konusu sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.

Adli Süreç Başlatıldı

Ayrıca, yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin de başlatıldığı bildirildi. Emniyet, benzer durumların önünü almak için denetimlerin süreceğini vurguladı.