Beykoz'da Buzlu Yolda Kayan Araç, Taksi ve İki Eve Çarptı

Beykoz'da buzlanma nedeniyle kayan otomobilin bir taksi ile iki evin duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 05:06
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 05:06
Beykoz'da Buzlu Yolda Kayan Araç, Taksi ve İki Eve Çarptı

Beykoz'da Kaza: Buzlu Yolda Kayan Araç İki Eve Çarptı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, buzlanan yol nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil, bir taksi ile iki evin duvarına çarparak durabildi. Olayda iki kişi yaralandı.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Seyfi Baba Sokak'ta meydana gelen kazada, 34 KMS 449 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken buzlu yol nedeniyle kaymaya başladı. Yaklaşık 300 metre kayarak ilerleyen otomobil, önce sokak üzerindeki bir taksiye ardından iki evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada, otomobilin çarptığı evin yatak odası duvarını yıkan otomobilin sürücüsü ile taksi şoförü hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, bir evin (güvenlik kamerası) tarafından kaydedildi. Kazanın meydana geldiği evin sahibi Barış Hancıoğlu, olay anında evde kimsenin olmadığına sevindiğini belirtti. Hancıoğlu, "Duvarı tamamen yıkılan oda annemin yatak odasıydı. Annem, o sırada uyumayıp daha fazla oturmayı tercih etti. İyi ki geçmemiş. Yoksa daha ağır bir durum ortaya çıkabilirdi," dedi.

Beykoz Belediyesi zabıta ekipleri, olay sonrası sokağı şerit çekerek trafiğe kapatırken, yolda tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

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