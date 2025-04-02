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Beykoz'da Çilek Yüklü Tır Yangını: Otoyolda Trafik Durma Noktasına Geldi

Beykoz'da çilek yüklü tırın yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 04:42
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 04:42
Beykoz'da Çilek Yüklü Tır Yangını: Otoyolda Trafik Durma Noktasına Geldi

Beykoz'da Çilek Yüklü Tır Yangını

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki 34 CHU 506 plakalı çilek yüklü tırda yangın çıktı. Tırın, yaklaşık 6 ton çilek taşıdığı öğrenildi.

Yangın Nasıl Oldu?

Tır sürücüsü, balataların yanmaya başladığını fark ettikten sonra aracı sağ şeride çekti. Ancak, müdahale etmeden kısa süre sonra tır tamamen alevler içinde kaldı.

İtfaiye ve Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarının ardından itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren yoğun mücadele sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, tır tamamen küle dönerken, olay nedeniyle otoyolda uzun bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

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