Beykoz'da Çöken Zeminin Tehlikesi: Gecekondu Mühürlendi

Beykoz'da Gecekondu Çöktü, Acil Önlemler Alındı

Beykoz'un Yenimahalle Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde bir gecekondu, odasının zemininde meydana gelen çökme sonucu mühürlendi. Olay, 25 Ocak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşti.

Olayın Detayları

Tek katlı gecekonduda oturan Fatma Çadık (80), evden çıkmak istemediği için durumu yetkililere bildirmedi. Ancak, komşuları durumu haberdar ederek gerekli yardımın ulaşmasını sağladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, çöken zemin altının boş olduğu tespit edildi.

Yetkililerden Açıklama

Beykoz Belediyesi Afet İşleri Müdürü Salih Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fatma hanım evinden çıkmak istemediği için durumu bildirmedi. Ancak bu şekilde burada ikamet etmek sağlıklı değil. Beykoz Belediyesi olarak ailemizin yanında olacağız. Şimdilik ev, zabıta ekiplerimizce mühürlendi." şeklinde bilgi verdi.

Yaşlı Kadın Komşusunun Yanına Taşındı

Olayın ardından, yaşlı kadının yan komşusunun evine taşındığı öğrenildi. Yetkililerin, bölgedeki güvenliği sağlamak için çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor.