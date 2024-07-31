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Beykoz'da Denize Giren Güney Koreli Genç Boğuldu

Beykoz'da bir festival sırasında arkadaşının ayakkabısını almak için denize giren Güney Koreli genç, boğularak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 01:10
Beykoz'da Denize Giren Güney Koreli Genç Boğuldu

Beykoz'da Trajik Olay

Beykoz'da meydana gelen bir kazada, arkadaşının deniz kenarına düşen ayakkabısını almak için suya giren Güney Koreli genç Song Myongjae (28) boğuldu. Genç adam, 25. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Türkiye'de bulunuyordu.

Olayın Gelişimi

Çubuklu'da akşam saatlerinde yaşanan olayda, Song Myongjae bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları ve çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yapmış olduğu arama çalışmaları neticesinde Song Myongjae karaya çıkarıldı ve Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Büyükçekmece Belediyesi'nden Başsağlığı Mesajı

Büyükçekmece Belediyesi, yaşanan bu talihsiz olay nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Yaşanan talihsiz olay nedeniyle festivalin 30 Temmuz Salı günü yapılacak tüm etkinlikleri iptal edilmiş olup, merhumun yakınlarına, Güney Kore ekibine, festivale katılan kültür-sanat elçilerine, jüri üyelerine ve tüm sanatseverlere başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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