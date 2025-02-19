Beykoz'da Haraç İsteyen 10 Zanlı Tutuklandı

Beykoz'da 25 milyon lira haraç isteyen şahsın evi kurşunlandı, 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:46
Beykoz'da Haraç İsteyen 10 Zanlı Tutuklandı

Beykoz'da Haraç İsteyenler İçin Operasyon

Beykoz'da, tehdit ve zorbalıkla 25 milyon lira haraç talep eden şüphelilerin kurşunladığı bir evle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Olay, 1 Şubat'ta meydana geldi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ev sahibi M.Ş.'nin şikayeti üzerine hemen harekete geçti.

Kurşunlama Olayında Şüpheli Araç Tespit Edildi

Ekipler, evine saldıran şüphelilerin plakası tespit edilemeyen gri renkli bir araçla geldiklerini ve silahlarla ateş açtıklarını belirledi. Çeşitli bölgelere isabet eden çok sayıda mermi, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

Tehditler Ortaya Çıktı

Yapılan araştırmalarda şüphelilerin M.Ş.'ye yönelik "25 milyon lira para cezası kestik, yoksa seni ve aileni öldürürüz." şeklindeki tehditleri tespit edildi. Bu süreçte, ekipler düzenledikleri başarılı operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

Adalet Süreci Başladı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 10'u tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu olay, Beykoz'da benzer suçlara karşı yürütülen mücadelenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

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