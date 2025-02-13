Beykoz'da İstinat Duvarı Çöktü, Bina Mühürlendi

Beykoz'da İstinat Duvarı Çökmesi: Bina Mühürlendi

Beykoz’un Gümüşsuyu Mahallesi, Battalgazi Sokak’ta bulunan iki katlı binanın önündeki istinat duvarı bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. Olayın ardından hemen ihbar yapılmasıyla birlikte, polis, itfaiye ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çöken duvarın arkasında bulunan iki daire, Beykoz Belediyesi tarafından mühürlendi ve binada yaşayan 7 kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Binada ve çevresinde Beykoz Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken, yıkılan duvardan oluşan molozlar kaldırıldı.

Olayın ardından vatandaşların geceyi akrabalarının evlerinde geçireceği öğrenilirken, çevre güvenliği için sokak trafiğe kapatıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.