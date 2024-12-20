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Beykoz'da Kaçakçılık Operasyonunda Canlı Hayvanlar ve Tahnitler Ele Geçirildi

Beykoz'daki operasyonda 5 canlı hayvan ve 4 hayvan tahniti ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarına karşı yürütülen soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:00
Beykoz'da Kaçakçılık Operasyonunda Canlı Hayvanlar ve Tahnitler Ele Geçirildi

Beykoz'da Yapılan Kaçakçılık Operasyonu

Beykoz'da gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonu sırasında, 5 canlı hayvan ile 4 farklı hayvan tahniti ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında koruma altında bulunan yabani hayvanların tespit edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ele Geçirilen Hayvanlar

Yapılan aramalar sonucunda şu hayvanlar ele geçirildi:

  • 1 kaya kartalı
  • 1 Nil timsahı
  • 2 cennet papağanı
  • 1 anakonda

Ayrıca, öldürüldükten sonra içi doldurulmuş halde 1 boa yılanı, 1 taçlı turna, 1 dağ keçisi ve 1 Nil timsahı da bulundu. Operasyonda, 1 ayı postu ile avlanarak öldürülmüş Afrika mandasına da el konuldu.

Şüpheli Hakkında Soruşturma

Kimliği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

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