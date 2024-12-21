Beykoz'da Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Beykoz'da Devrilen Kamyonette İki Kişi Yaralandı

Beykoz'un Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, gıda yüklü bir kamyonet devrildi ve iki kişi yaralandı.

Yokuş aşağı seyreden kamyonet, istinat duvarına çarparak devrildi. Kaza sırasında araçta bulunan yabancı uyruklu sürücü ile yanındaki Arslan M. yaralandı.

Olayın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle kamyonette önemli çapta hasar meydana geldiği bildirildi.

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde seyreden gıda yüklü kamyonet, yokuş aşağı indiği sırada yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Devrilen kamyonetteki yabancı uyruklu sürücü ile yanındaki Arslan M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde seyreden gıda yüklü kamyonet, yokuş aşağı indiği sırada yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Devrilen kamyonetteki yabancı uyruklu sürücü ile yanındaki Arslan M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.