Beykoz'da Karlı Yolda Otomobilin Yaraladığı Anlar Kamerada

Beykoz'da Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Beykoz'un Soğuksu Mahallesi'nde yaşanan korkunç kaza, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Karlı yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, sokakta bir kediyi seven kişiye çarparak büyük bir tehlike yarattı.

Olayın Gelişimi

Kaza anında, iki kişinin bulunduğu sokakta, otomobil kediyi sevgiyle okşayan kişiye çarparak ona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan kişi, otomobil ile demir direk arasında sıkıştı.

Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olay yerine hemen müdahale eden sağlık ekipleri, yaralı kişiyi hastaneye sevk etti. Görüntülerde, otomobilin hızla geçerken, dikkatsizce kediyi seven kişiye çarptığı anlar açıkça görünmekte.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik kamerası kaydı, bu tür kazaların önlenmesi için dikkate alınması gereken bir örnek teşkil ediyor. Beykoz'da yaşanan bu talihsiz olay, sürücülerin karlı havalarda daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.