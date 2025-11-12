Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Beykoz Kaymakdonduran'da mıcır yüklü kamyon devrildi; sürücü M.Ç. yaralandı, ekipler müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:47
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: Sürücü yaralandı

Kaza Kaymakdonduran mevkiinde saat 15.15'te gerçekleşti

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, toprak yolda seyir halindeki mıcır yüklü kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Kaymakdonduran mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 06 DNF 966 plakalı kamyonu kullanan M.Ç. yönetimi kaybedince araç yan yattı ve sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonun yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

BEYKOZ İLÇESİNDE MICIR YÜKLÜ KAMYON SÜRÜCÜNÜN TOPRAK YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ...

BEYKOZ İLÇESİNDE MICIR YÜKLÜ KAMYON SÜRÜCÜNÜN TOPRAK YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU DEVRİLDİ

BEYKOZ İLÇESİNDE MICIR YÜKLÜ KAMYON SÜRÜCÜNÜN TOPRAK YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ...

İLGİLİ HABERLER

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı