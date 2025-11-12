Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: Sürücü yaralandı

Kaza Kaymakdonduran mevkiinde saat 15.15'te gerçekleşti

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, toprak yolda seyir halindeki mıcır yüklü kamyonun sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkıp devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Kaymakdonduran mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 06 DNF 966 plakalı kamyonu kullanan M.Ç. yönetimi kaybedince araç yan yattı ve sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyonun yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

