Beykoz'da Narkotik Operasyonu: 4 Zanlı Gözaltında

İstanbul Beykoz'da Narkotik Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyon, Çubuklu Mahallesi Kireçocağı Caddesi'nde, bir aracın şüpheli görülmesi üzerine başlatıldı.

Yapılan Aramalarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Polis ekipleri, durdurdukları araçta G.D.'nin üst aramasını yaparak, 31,65 gram esrar ele geçirdi. Bu gelişmenin ardından G.D. ile birlikte araçtaki R.S. de gözaltına alındı.

İki Ayrı Adrese Operasyon Düzenlendi

G.D.'nin uyuşturucu maddeyi M.B.P.Ö.'den satın aldığı tespit edilmesi üzerine, ekipler iki ayrı adrese baskın düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.B.P.Ö. ve F.A.Ö. gözaltına alınırken, 146,75 gram esrar ve 5 tabanca fişeği bulundu.

Zanlılar Üzerindeki İşlemler Tamamlandı

Gözaltına alınan zanlılardan G.D., R.S. ve F.A.Ö. üzerindeki uyuşturucu kullanma suçuna ilişkin işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Ancak M.B.P.Ö., emniyet işlemlerinin sonrasında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.