Beykoz'da Orman Yangını Söndürüldü: Yaklaşık 5 Dönüm Etkilendi

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Olayın gelişimi

Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç

Ekipler yangına 4 farklı noktadan müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve uzak yerleşim yerlerinden de görülebildi.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Olayda yaklaşık 5 dönüm alanın etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında incelemenin sürdüğünü açıkladı.