Beykoz'da Orman Yangını Söndürüldü: Yaklaşık 5 Dönüm Etkilendi

Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi'ndeki orman yangını, takviye ekiplerin desteğiyle 1,5 saatte kontrol altına alındı; yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 02:41
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 02:41
Beykoz'da Orman Yangını Söndürüldü: Yaklaşık 5 Dönüm Etkilendi

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Olayın gelişimi

Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç

Ekipler yangına 4 farklı noktadan müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla yayıldı ve uzak yerleşim yerlerinden de görülebildi.

Çevre ilçelerden gelen takviye ekiplerin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda yangın, yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. Olayda yaklaşık 5 dönüm alanın etkilendiği bildirildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında incelemenin sürdüğünü açıkladı.

