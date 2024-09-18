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Beykoz'da Patlamamış El Bombaları İçin 9 Zanlı Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Beykoz'da bulunan el bombalarıyla ilgili yakalanan 9 kişi için tutuklama talebi yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:51
Beykoz'da Patlamamış El Bombaları İçin 9 Zanlı Tutuklama Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

Beykoz'da Patlamamış El Bombaları İle İlgili Gelişmeler

Beykoz'da yol kenarında bulunan patlamamış el bombaları üzerine yürütülen soruşturma çerçevesinde, 9 şüpheli yakalandı.

Soruşturmanın Detayları

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Eylül'de Beykoz'daki TEM Otoyolu'nun Kavacık bağlantı noktasında bulunan iki el bombasının ardından harekete geçti.

Operasyon ve Yakalamalar

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen şüphelilere ait kimlik ve adresleri belirleyerek Şişli ve Şile'de gerçekleştirilen operasyonlarla 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, iki uzun namlulu silah, üç uzun namlulu silah şarjörü, 72 adet mermi, iki çelik yelek, dört kar maskesi ve çalıntı bir araç ele geçirildi.

Adli Süreç ve Tutuklama Talebi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek savcılıkta ifadeleri alındı. İfadelerinin ardından, "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlaması ile 6136 sayılı Kanun'un 12/1-4 maddesine aykırılık nedeniyle tutuklanmaları talep edildi.

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