Beykoz'da Patlamamış El Bombaları ile İlgili 8 Şüpheli Tutuklandı

Beykoz'da 2 Patlamamış El Bombası Bulundu

Beykoz'da otoyolun kenarında patlamamış iki el bombası bulunması üzerine başlatılan operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i, yapılan sorgulama sonrası tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma Süreci

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Burada, şüphelilerden 8'i, "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi" gibi suçlamalarla nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Operasyonlar ve Ele Geçirilen Eşyalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, 12 Eylül tarihinde Beykoz'da bulunan el bombalarının ardından Şişli ve Şile'de de aramalar yapıldı. Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 uzun namlulu silah şarjörü, 72 mermi, 2 çelik yelek, 4 kar maskesi ve çalıntı bir araç ele geçirildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.