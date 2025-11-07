Beykoz'da Şömine Yangını Restoranı Küle Çevirdi

Beykoz Fener Caddesi'ndeki restoranda şöminenin tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; içeride müşteri olmaması facianın önüne geçti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 22:20
Beykoz Fener Caddesi üzerinde bir restoranda akşam saatlerinde başlayan yangın, işyerini kullanılamaz hale getirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Olayın Detayları

Yangın, saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoran sahipleri tarafından iç mekânda şömine yakıldı. Şöminenin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çatı tarafında bulunan ağaçlara sıçradı ve alevler binayı sardı.

Müdahale ve Hasar

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın sonucu restoran kullanılamaz hale geldi.

Facianın Eşiği

Yangın sırasında restoranda içeride müşteri olmaması, olası bir faciayı önledi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

