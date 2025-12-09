DOLAR
Beykoz'da Tadilat Tartışması Silahlı Sona Erdi: Yusuf Emir Güner Öldü

Beykoz Paşamandıra'da 7 Aralık'ta çıkan tartışmada 26 yaşındaki Yusuf Emir Güner silahla vurularak yaşamını yitirdi; yanında çalışan Furkan Özçelik olayı anlattı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 19:36
Olayın ayrıntıları

Olay, 7 Aralık Pazar günü saat 21.15 sıralarında Paşamandıra Mahallesi Salih Çavuş Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi V.A. (33) ile evde tadilat yapan Yusuf Emir Güner (26) arasında, V.A.'nın kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğu iddiası üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. İddiaya göre Güner'in eline aldığı bir cisimle başına vurduğu V.A. yaralandı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Güner'i peşinden giden V.A., yanında bulunan silahla ateş ederek Güner'i omzundan vurdu. Ağır yaralanan Güner yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Güner, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tanık anlatımı

Yusuf Emir Güner'in yanında çalışan Furkan Özçelik, olay anında yanında olduklarını ve öncesinde bir sorun yaşamadıklarını belirterek şunları aktardı:

'Yusuf Emir Güner'in yanında çalışıyordum. Olayın yaşandığı gün Yusuf Emir Güner ve Hasan Karatop ile birlikte oraya tadilata gitmiştik. Sena A.'nın babası Hasan A. geldi, tadilat yaparken bize yardım etti. Güle eğlene çalışıyorduk, sonra V.A. geldi. Hal hatır sordu, 'Güzel olmuş' dedi. Ama oradan çıktığında herhalde silahını almaya gitti; sonra gelip üzerimize ateş etti. O esnada Yusuf Emir Güner kaçarak kendini korumaya çalıştı, V.A. da peşinden koştu. Biz de koşarak polisi aradık, ekipler geldi. V.A. zaten evde alkol alıyormuş, geldiğinde kokudan ve hareketlerinden anlamıştım. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum.'

Soruşturma ve süreçle ilgili resmi açıklamalar bekleniyor.

