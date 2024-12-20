Beykoz'da Trafik Tartışması Korkunç Sonuçlandı: Polis Tutuklandı

Beykoz'da Trafik Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Beykoz'da mimar Turgut Toydemir'i trafik tartışması sonrası silahla vurarak ölümüne neden olan polis memuru S.Ç., tutuklandı.

Olay, Göztepe Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Trafikten kaynaklanan tartışma yüzünden S.Ç., Toydemir'i vurduktan sonra gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta İfadesini Verdi

S.Ç.'nin savcılıkta verdiği ifadede, "Maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettim" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru, kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Mimar Toydemir'in Cenazesi

Öte yandan, mimar Toydemir'in cenazesinin, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Olayın Gelişimi

Dün, Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Toydemir ile S.Ç. arasında trafik nedeniyle bir tartışma yaşanmıştı. Toydemir, S.Ç.'nin araçla ateş açması sonucu ağır yaralanmış, aracı refüje çarparak durabilmişti.

Ağır yaralanan Toydemir, yapılan ilk müdahalenin ardından iki farklı hastaneye sevk edilmiş, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, polis memuru S.Ç.'nin silahla yaralama olayına ilişkin yaptığı açıklamada, Turgut Toydemir ile arasında trafik nedeniyle tartışma çıktığını belirtmiş; S.Ç.'nin silahıyla ateş açmasının ardından Toydemir'in yaralandığını ifade etmiştir.

Ayrıca, S.Ç.'nin silahıyla birlikte yakalanarak açığa alındığı ve "kasten yaralama" suçlamasıyla hakkında hem adli hem de idari tahkikatın devam ettiği vurgulandı.