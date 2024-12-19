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Beykoz'da Trafik Tartışması: Polis Memuru Açığa Alındı

Beykoz'da trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 23:42
Beykoz'da Trafik Tartışması: Polis Memuru Açığa Alındı

Beykoz'da Silahlı Yaralama Olayı

Beykoz'da, trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan bir polis memuru açığa alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olayın detayları paylaşıldı.

Tartışma ve Yaralama

Bugün saat 19.00 sıralarında Beykoz Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen olay üzerine, emniyet ekiplerinin derhal bölgeye intikal ettiği bildirildi. Yapılan kontrolde, polis memuru S.Ç'nin aracıyla seyir halindeyken diğer sürücü T.T ile trafik nedeniyle tartıştığı belirlendi.

Polis memuru S.Ç, aracı durdurmak isterken T.T.'nin durmaması üzerine silahıyla araca doğru ateş ederek T.T'yi yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Gözaltı ve Açığa Alma Süreci

Bölgeye intikal eden ekipler, S.Ç'yi silahıyla birlikte yakalayarak emniyet birimine götürdü. Açıklamada, S.Ç'nin açığa alındığı ve hakkında kasten yaralama suçlamasıyla hem adli hem de idari tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Beykoz'da trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan polis memurunun açığa alınarak görevden...

Beykoz'da trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan polis memurunun açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

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