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Beykoz'da Trafik Tartışmasında Vurulan Mimar Turgut Toydemir'in Cenazesi Defnedildi

Trafik tartışması sonucu silahla vurulan mimar Turgut Toydemir'in cenazesi, Levent'teki camide düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:47
Beykoz'da Trafik Tartışmasında Vurulan Mimar Turgut Toydemir'in Cenazesi Defnedildi

Beykoz'da Trafik Tartışması Felakete Yol Açtı

Beykoz'da yaşanan üzücü bir olay sonucunda, 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir hayatını kaybetti. Toydemir, bir trafik tartışması sonrası silahla vurularak hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiştir.

Cenaze Töreni Detayları

Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürüldü. Burada, cenaze törenine katılanlar arasında Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve birçok iş insanı yer aldı. Taziyeleri, Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Toydemir'in naaşı, Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Olayın meydana geldiği Göztepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, 19 Aralık'ta Turgut Toydemir ile kendi aracıyla seyreden polis memuru S.Ç. arasında bir trafik tartışması yaşanmıştı. Polis memuru, tartışmanın büyümesi üzerine araca doğru silahla ateş açmış, Toydemir yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Toydemir ne yazık ki hayatını kaybetti. Olayın ardından silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç. açığa alınmış ve adli makamlarca tutuklanmıştır.

Beykoz'da trafik tartışmasında silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren...

Beykoz'da trafik tartışmasında silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir için, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.

Beykoz'da trafik tartışmasında silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren...

Beykoz'da trafik tartışmasında silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 86 yaşındaki mimar Turgut Toydemir için, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.

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