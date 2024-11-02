Beykoz'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Beykoz'daki Uyuşturucu Operasyonu

Beykoz'da, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri, Gümüşsuyu Mahallesi'nde hedef alınanların yakalanmasına yönelik uygulamalarını sürdürdü.

Detaylı İncelemeler

Polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin T.D. olduğunu belirledi. T.D.'nin, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçundan çok sayıda kaydı olduğu anlaşıldı. Üst aramasında, kendisinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu ve gözaltına alındı.

Diğer Şüphelilerin Yakalanması

Uyuşturucu maddeleri edindiği düşünülen T.D.'nin ikametgahı olduğu belirtilen adreste, Y.Ç. isimli kadın ile birlikte K.A., F.G. ve N.C. de yakalandı. Bu dört şüphelinin bir araya geldiği vakalarda, toplamda 33 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon sırasında adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ç., F.G., T.D. ve N.C. hakkında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak' suçlamalarıyla işlemler yapıldı ve serbest bırakıldılar. Diğer bir şüpheli K.A. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, bu suça ilişkin şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Gümüşsuyu Mahallesi'nde uygulama yapıldı. Ekiplerin, şüphe üzerine durdurduğu T.D'nin yapılan Genel Bilgi Toplama sorgulamasında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulunan T.D. gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri temin ettiği değerlendirilen Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, Y.Ç. isimli kadın ile K.A., F.G. ve N.C. yakalandı.