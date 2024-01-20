Beykoz'da yangın: Gecekonduda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü

Beykoz'da bir gecekonduda çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beykoz'da yangın: Gecekonduda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü
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Beykoz'da bir gecekonduda yangın çıktı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Çiğdem Mahallesi Selvi Sokak'ta bulunan bir gecekonduda nedeni bilinmeyen bir yangın meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

yangın

Polis ekipleri sokağı güvenli hale getirirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürülerek kontrol altına alındı.

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