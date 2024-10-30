Beykoz'daki Trafik Kazasının Yargılanması Başladı

Beykoz'daki Trafik Kazasında Dava Süreci Başladı

Beykoz ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında bir kişinin hayatını kaybetmesine dair açılan davanın ilk duruşması, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sanıklar ve Müştekiler Mahkeme Salonunda

Duruşmaya, tutuksuz sanık Fatıma Zehra Kınık Demir ile 18 yaşından küçük müşteki sanık Y.S.Ö, müşteki Muammer Kızıl ve kaza nedeniyle hayatını kaybeden Batın Barlas Çeki'nin ailesi katıldı. Mahkeme heyeti, Y.S.Ö'nün yaşına atıfta bulunarak duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi.

Duruşma Ertelendi

Duruşma esnasında tarafların beyanları alındı, gereken eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelendi. Sanık Demir, mahkeme çıkışında basın mensuplarından kaçındı.

İddianame ve Olayın Seyri

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz'da Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı araç, Y.S.Ö'nün motoruna çarptığı ve bunun sonucunda devrilerek kaldırıma çarpan motosikletin Muammer Kızıl'ı yaraladığı ifade edilmektedir. Kazada yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki de ağır yaralar alarak hastaneye kaldırılmış, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. İddianamede, Demir'in olay sırasındaki kusuru belirtildi.

Yargı Süreci ve Sonuçlar

Demir'in, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlaması ile 2 yıl ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edilmektedir. Ek iddianame kapsamında, Y.S.Ö'nin de olayda sorumluluğu olduğu göz önünde bulundurularak mahkemeye sunulmuştur.